Сёмин считает «Мальмё» опасным соперником для «Зенита»

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между шведским «Мальмё» и петербургским «Зенитом».
Сёмин считает «Мальмё» опасным соперником для «Зенита»
  • Reuters

«Наша команда выйдет на эту игру как на последний бой, здесь все в равных условиях. «Мальмё» представляет угрозу для «Зенита». Каждая команда в еврокубках представляет угрозу. Как считаете, «Буде-Глимт» представлял угрозу для «Ромы»? А результат в обоих матчах мы знаем. Здесь лёгких соперников не бывает», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Матч состоится 23 ноября в Мальмё на стадионе «Сведбанк». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Зенит» имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» без набранных очков — на последней строчке.

Ранее Радимов назвал «Зенит» фаворитом в матче ЛЧ с «Мальмё».

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