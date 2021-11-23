Радимов назвал «Зенит» фаворитом в матче ЛЧ с «Мальмё»

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Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от предстоящего гостевого матча российской команды против шведского «Мальмё» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Жду победы от «Зенита». Думаю, у питерцев всё есть, чтобы выиграть, в первом матче уже побеждали. Сине-бело-голубые — фавориты этой встречи, дома доказали уже, что сильнее шведов, а в гостях сделают то же самое. Единственное, что трибуны будут против «Зенита» и не будет хватать поддержки, однако, я думаю, кто-то прилетит в Швецию поддержать нашу команду. Потери Азмуна и Крицюка? Михаил Кержаков доказал свою состоятельность, он сейчас очень здорово стоит и заставил забыть о Крицюке. Артём Дзюба в последнем матче сделал хет-трик, это говорит о том, что он готов играть», — цитирует слова Радимова Metaratings.ru.

Матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября, начало — в 23:00 (мск). В первом матче между этими соперниками петербуржцы победили со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что Азмун не сыграет в матче ЛЧ с «Мальмё».

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