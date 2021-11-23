Семшов: думаю, что «Зенит» с полной ответственностью подойдёт к игре с «Мальмё»

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что класс футболистов петербургского клуба позволяет рассчитывать на их победу в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против шведского «Мальмё».

«Безусловно, «Зенит» сейчас находится в хорошей форме, это плюс. К тому же мы видели, как «Мальмё» играл против «Челси», где преимущество английского клуба было безоговорочным. Матч будет непростым, но надеюсь, что «Зенит» победит, поскольку класс игроков у них выше, чем у соперника. При своих болельщиках «Мальмё» захочет добиться положительного результата. Однако «Зенит» настолько уверен в себе в последнее время, думаю, что если будет полная самоотдача, то не должно быть никаких проблем. Думаю, «Зенит» с полной ответственностью подойдёт к этому матчу. Команда должна занять третье место, чтобы играть весной в еврокубках», — сказал Семшов ТАСС.

Матч состоится 23 ноября в Мальмё на стадионе «Сведбанк» в 23:00 мск.

«Зенит» имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» без набранных очков на последней строчке.

Ранее Сёмин заявил, что считает «Мальмё» опасным соперником для «Зенита».