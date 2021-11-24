«Спартак» в шутливой форме обратился к РПЛ после победы над «Наполи»

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Пресс-служба московского «Спартака» после победы над «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с оригинальной просьбой обратилась к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Коллеги, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», — написала в Twitter пресс-служба красно-белых.

«Спартак» в последний раз одержал победу в матче чемпионата России 3 октября. В этот день столичный клуб переиграл «Ахмат» (2:0). В Лиге Европы «Спартак» 24 ноября победил «Наполи» (2:1) в Москве.

Московский клуб занимает в РПЛ десятое место. В ЛЕ он идёт на первом месте в группе с хорошими шансами продолжить еврокубковую кампанию весной.

Ранее Руй Витория прокомментировал дубль Александра Соболева в ворота «Наполи».

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