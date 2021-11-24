«Спартак» в шутливой форме обратился к РПЛ после победы над «Наполи»
«Коллеги, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», — написала в Twitter пресс-служба красно-белых.
Коллеги, @premierliga, а можно перед нашим следующим матчем в РПЛ включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить 🤭— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021
«Спартак» в последний раз одержал победу в матче чемпионата России 3 октября. В этот день столичный клуб переиграл «Ахмат» (2:0). В Лиге Европы «Спартак» 24 ноября победил «Наполи» (2:1) в Москве.
Московский клуб занимает в РПЛ десятое место. В ЛЕ он идёт на первом месте в группе с хорошими шансами продолжить еврокубковую кампанию весной.
Ранее Руй Витория прокомментировал дубль Александра Соболева в ворота «Наполи».