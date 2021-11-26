«Монако» без Головина одолел «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Французский «Монако» одержал победу над испанским «Реал Сосьедадом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Игра состоялась в Монако и завершилась в пользу хозяев.

В составе монегасков на 28-й и 37-й минутах отличились Кевин Фолланд и Юссуф Фофана. Гости ответили только голом Александера Исака (35-я минута).

На 89-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Фофаны.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч.

Подопечные Нико Ковача, которые возглавляют группу B, набрали 11 очков и гарантировали себе участие в 1/16 финала Лиги Европы. «Сосьедад» (6) находится на третьей строчке в квартете.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы.