«Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы
После поражения от римского «Лацио» железнодорожники перед последним матчем занимают последнее место в группе E, набрав всего два очка. При этом итальянский клуб находится на второй строчке с восемью очками, являясь недосягаемым для подопечных Маркуса Гисдоля.
Однако у «Локо» всё ещё есть шанс побороться за выход в Лигу конференций. Для этого российской команде надо обыграть «Марсель» в заключительном туре группового этапа ЛЕ. Французский коллектив опережает красно-зелёных на два очка и занимает третье место.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не побеждает в еврокубках уже 16 матчей подряд.