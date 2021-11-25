«Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы

Московский «Локомотив» уже точно не сможет пробиться в 1/16 финала футбольной Лиги Европы в нынешнем сезоне.

После поражения от римского «Лацио» железнодорожники перед последним матчем занимают последнее место в группе E, набрав всего два очка. При этом итальянский клуб находится на второй строчке с восемью очками, являясь недосягаемым для подопечных Маркуса Гисдоля.

Однако у «Локо» всё ещё есть шанс побороться за выход в Лигу конференций. Для этого российской команде надо обыграть «Марсель» в заключительном туре группового этапа ЛЕ. Французский коллектив опережает красно-зелёных на два очка и занимает третье место.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не побеждает в еврокубках уже 16 матчей подряд.