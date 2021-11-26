Гисдоль: «Локомотив» достойно смотрелся на фоне европейского топ-клуба

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль оценил игру команды в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с римским «Лацио».

«Мы сегодня очень достойно смотрелись против команды, которая является европейским топом. Но, несмотря на это, счёт на табло», — цитирует Гисдоля «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что вышедший на замену нападающий красно-зелёных Фёдор Смолов провёл свой не самый лучший матч, хотя тренерский штаб сделал всё для его максимальной подготовки.

«Я не люблю критиковать судей, особенно в таких непростых матчах. Но в эпизоде со вторым пенальти я был очень удивлён, почему не посмотрели VAR. Я уверен, что Баринов чётко сыграл в том эпизоде. Считаю, что арбитру нужно было обратиться к видеоассистенту», — добавил специалист.

«Локомотив» в Москве проиграл «Лацио» со счётом 0:3 и занимает последнее место в турнирной таблице группы E с двумя очками.

Ранее полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов высказал недовольство по поводу назначенного пенальти в ворота российской команды на 63-й минуте матча с «Лацио».