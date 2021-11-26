Баринов — после поражения от «Лацио»: впервые вижу, чтобы ставили такие пенальти
«Не могу сказать, почему проиграли 0:3. Первый тайм был идеальный. Только пара стандартов у наших ворот, а так особо ничего опасного не было. Наверное, каждый игрок полностью выполнял установку. А во втором, может, кому-то сил не хватило. Я в первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил», — сказал Баринов в эфире «Матч Премьер».
Он отметил, что играл в мяч в эпизоде на 63-й минуте и не мог убрать ногу.
«Я выбиваю мяч вместе с ногой. Мне за это дают жёлтую карточку, я пропускаю игру с «Марселем», и нам ещё за это ставят пенальти. Я не знаю. Первый раз такое вижу. Судья так и объяснил, что сначала я играю в мяч, а потом в ногу. Я ещё со своим английским, конечно, ничего не мог ему сказать», — добавил хавбек.
«Локомотив» в Москве проиграл «Лацио» со счётом 0:3 и занимает последнее место в турнирной таблице группы E с двумя очками.
Ранее главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль выразил мнение, что «Локомотив» играл хорошо до второго гола в матче с «Лацио».