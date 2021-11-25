Гисдоль считает, что «Локомотив» играл хорошо до второго гола в матче с «Лацио»

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение команды от римского «Лацио» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды. Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой», — цитирует Гисдоля «Чемпионат».

По его мнению, гости владели преимуществом последние 30 минут, а замены железнодорожников никак не помогли повлиять на ход игры. Специалист также объяснил замену нападающего Франсуа Камано тем, что футболист пока готов играть не более 60 минут.

«Локомотив» в Москве проиграл «Лацио» со счётом 0:3 b занимает последнее место в турнирной таблице группы E с двумя очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы.

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