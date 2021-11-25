Гисдоль считает, что «Локомотив» играл хорошо до второго гола в матче с «Лацио»
«Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды. Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой», — цитирует Гисдоля «Чемпионат».
По его мнению, гости владели преимуществом последние 30 минут, а замены железнодорожников никак не помогли повлиять на ход игры. Специалист также объяснил замену нападающего Франсуа Камано тем, что футболист пока готов играть не более 60 минут.
«Локомотив» в Москве проиграл «Лацио» со счётом 0:3 b занимает последнее место в турнирной таблице группы E с двумя очками.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы.