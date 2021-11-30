Победа в Кубке Америки и былые заслуги: почему не Левандовски, а Месси получил «Золотой мяч»

Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Болельщики и эксперты полагали, что престижный приз достанется Роберту Левандовски, однако поляк занял второе место в голосовании, организованном журналом France Football. Выиграть трофей аргентинцу помогли победа в Кубке Америки, звание лучшего бомбардира Примеры и былые заслуги, которые тоже учитываются при розыгрыше награды.

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал Лионель Месси. Он признан лучшим игроком по версии французского журнала France Football, организовавшего голосование с участием спортивных журналистов из разных стран. Аргентинский футболист побил свой же рекорд и завоевал приз в седьмой раз.

В этом году предсказать обладателя самой престижной индивидуальной награды было крайне сложно. Одним из главных фаворитов был поляк Роберт Левандовски, весь последний сезон поражавший своими бомбардирскими рекордами. Также трофей мог достаться полузащитнику Жоржиньо, выигравшему Евро-2020 со сборной Италии и Лигу чемпионов с «Челси». На слуху у болельщиков в 2021 году были также француз Карим Бензема и его соотечественник Н’Голо Канте.

Месси же явным претендентом на «Золотой мяч» не считался, однако перед оглашением итогов голосования ходили упорные слухи, что форвард «Пари Сен-Жермен» всё-таки получит награду. В итоге он действительно обошёл Левандовски по набранным очкам. Поляк занял второе место, а третьим оказался Жоржиньо. Победа аргентинца вызывала неоднозначную реакцию в футбольном мире. Так, обладатель «Золотого мяча» 1990 года Лотар Маттеус заявил, что никто кроме Левандовски не заслуживал этой награды больше.

«Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир, при всём уважении к Лионелю Месси и всем другим прекрасным номинантам. Никто так не заслуживал приз, как Левандовски. France Football не вручал награду в прошлом году, и с учётом того, сколько титулов Роберт выиграл с «Баварией» в 2020-м, ему не было равных последние два года. Даже если брать только 2021 год, он был лучше всех», — сказал Маттеус Sky Deutschland.

Отдал должное Левандовски и сам Месси. В своей речи после награждения он заявил, что поляк тоже заслуживал приза, но только по итогам прошлого года, в котором определение лучшего футболиста не состоялось из-за пандемии коронавируса и последовавшей отмены ряда турниров.

«Я бы хотел упомянуть Роберта Левандовски, для меня было большой честью соревноваться с тобой. Все знают, и мы все согласны, что ты был победителем в прошлом году. Думаю, что France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» — 2020. Ты заслуживаешь его и должен хранить его дома. Думаю, что у Роберта был прекрасный год. Год за годом он совершенствуется и демонстрирует, насколько прекрасным нападающим является и как умеет забивать мячи», — сказал со сцены Месси.

Разговоры о том, справедливо ли аргентинец был признан лучшим футболистом года, не утихнут ещё долго. Месси действительно провёл уходящий год далеко не так ярко, как свои лучшие сезоны в «Барселоне», за которые заслуженно отмечался «Золотым мячом». Если брать в расчёт только 2021 год, то Месси забил 28 мячей в составе каталонцев, ещё четырежды отличился в ПСЖ и девять раз — в сборной Аргентины.

Основной претензией, которую можно предъявить Месси, является отсутствие больших побед на клубном уровне. Последний сезон «Барселона» завершила на третьем месте — худшем за последние 13 лет в чемпионате Испании, а также вылетела из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. При этом сам Месси сделал всё от него зависящее, чтобы добиться успеха в Примере. С 30 мячами, бо́льшая часть которых была забита как раз в 2021-м, он стал лучшим снайпером первенства. Единственным трофеем, который Месси завоевал с «Барселоной», стал Кубок Испании. В составе ПСЖ форвард ничем значимым пока не отличился, что отчасти вызвано преследовавшими его травмами.

Также по теме Опасный Левандовски и крепкая Швеция: что обсуждали после жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022 Польша — амбициозный соперник, однако Россия в состоянии победить её в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Такое мнение...

В плане клубных титулов и собственной результативности Месси действительно заметно уступал Левандовски. Польский футболист вместе с «Баварией» выиграл первенство Германии и клубный чемпионат мира. Левандовски при этом отличился в Бундеслиге 41 раз и побил казавшийся вечным рекорд Герда Мюллера 1972 года. Только в 2021-м поляк забил 24 мяча, оформил три хет-трика и провёл всего один матч без гола. В новом сезоне Левандовски записал на свой счёт ещё 25 голов в составе «Баварии», а также 11 раз отличился в составе сборной Польши, но при этом не помог ей удачно выступить на Евро-2020 и отобраться напрямую на чемпионат мира в Катар.

Месси же как раз провёл отличный год со своей национальной командой. 34-летний аргентинец победил в Кубке Америки и наконец-то принёс своей сборной титул, чего от него ждали на родине полтора десятка лет. На турнире, проходившем в Бразилии, Месси забив четыре мяча, поделил звание лучшего бомбардира и был признан самым ценным игроком. Всего же аргентинец оформил девять голов за сборную, показав свою лучшую результативность за девять лет.

Прежде успехи в чемпионате Южной Америки не котировались при розыгрыше «Золотого мяча», но, судя по всему, голосовавшие за Месси журналисты сделали для него исключение. Здесь можно задаться вопросом, почему тогда не были отмечены успехи Жоржиньо. Но ему помешало амплуа центрального полузащитника, которые традиционно остаются в тени нападающих, также на его репутацию повлияли промахи с пенальти в матчах со Швейцарией, которые поставили под сомнение попадание Италии на чемпионат мира.

Левандовски несомненно заслужил бы «Золотой мяч» в 2020 году, когда тоже показывал феноменальные бомбардирские качества и помог «Баварии» выиграть Лигу чемпионов. Однако эти достижения всё-таки остались в прошлом году, и во France Football не требовали учитывать их при голосовании. Среди критериев есть отдельный пункт, касающийся былых заслуг, но если оценивать игроков только по нему, то Месси в любом случае обошёл бы любого другого номинанта. При этом журнал учредил новую награду лучшему нападающему и вручил её как раз Левандовски, что стало некой компенсацией для польского форварда.