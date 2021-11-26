Благосклонный жребий: Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022

Сборная России по футболу попала в путь B стыковых матчей за право поехать на чемпионат мира 2022 года. В полуфинале отечественная команда померится силами с Польшей, а в финале может встретиться с победителем пары Швеция — Чехия. Финал подопечные Валерия Карпина также проведут дома. При этом Италия и Португалия оказались в одной четвёрке, и как минимум одна из команд не попадёт на ЧМ.

Изначально участие в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира в Катаре не сулило сборной России ничего хорошего. Отечественная национальная команда дважды вынуждена была проходить через дополнительный раунд квалификации к первенству планеты и в обоих случаях терпела неудачу. В 1997-м на её пути встала Италия, а в 2009-м — Словения.

На этот раз дорога подопечных Валерия Карпина обещала стать ещё сложнее, ведь предстояло встретиться сразу с двумя соперниками. Единственное, в полуфинале благодаря успешному выступлению в отборочном этапе они попали в число сеяных. Таким образом, в первом матче Россия дома должна была принять Турцию, Польшу, Северную Македонию, Австрию или Чехию. Украина также оказалась несеяной, но не могла сыграть с соседом согласно решению УЕФА, который разводит эти сборные по политическим причинам.

А вот в случае выхода в финал предстояло помериться силами с другим сеяным коллективом. Помимо Шотландии, Швеции и Уэльса, был риск попасть на действующих чемпионов Европы — итальянцев или португальцев.

К счастью, жребий оказался весьма благосклонен к отечественной команде и суров по отношению к грандам, вместе определив их в путь С. Таким образом, одна из топ-сборных континента гарантированно не примет участия в ЧМ-2022. При этом в полуфинале скуадра адзурра сыграет с Северной Македонией, а подопечные Фернанду Сантуша — с Турцией.

Россия же вместе с Швецией попала в путь B. Скандинавов, несмотря на наличие 40-летнего Златана Ибрагимовича можно назвать оптимальным вариантом в решающем противостоянии. При этом им ещё предстоит пройти неуступчивую Чехию. Серьёзным преимуществом команды Карпина в финале, если она туда пробьётся, станет возможность вновь сыграть дома. Все три решающих противостояния за оставшиеся путёвки на мундиаль пройдут 29 марта.

Сопутствовало везение и сборной Украины, которая также избежала встречи с грандами. Соседи в полуфинале сойдутся с, пожалуй, самым удобным соперником из числа сеяных — Шотландией, и, если добьются успеха, за право поехать на первенство планеты поспорят с победителем пары Уэльс — Австрия.

А вот в соперники по полуфиналу отечественный коллектив получил далеко не самого слабого оппонента — Польшу. Мечтам болельщиков о встрече с Северной Македонией не суждено было сбыться, но попадание на балканцев и шведов одновременно стало бы действительно сказочным везением.

Да и поляков нельзя назвать непроходимым соперником, тем более, что игра с ними также пройдёт в домашних стенах 24 марта.

От супербомбардира «Баварии» Роберта Левандовского в его родной сборной зависит всё, а атака заточена исключительно на звезде. И это неудивительно, ведь в 128 матчах за национальную команду он забил 74 мяча.

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Хватает в составе поляков и других заметных исполнителей. Опытный вратарь Войцех Щенсны является основным в «Ювентусе». Хавбек Пётр Зелиньски защищает цвета «Наполи», лидирующего в Серии А. А нападающие Аркадиуш Милик и Кшиштоф Пёнтек давно на слуху в европейском футболе.

Есть и пара человек, в настоящий момент выступающих в РПЛ. Без полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка сложно представить себе опорную зону. А крайний защитник «Локомотива» Мацей Рыбус и в 32 года регулярно получает в сборной игровую практику.

Между тем линию обороны можно назвать слабейшей в составе поляков. Во-первых, в настоящий момент в ней не представлено ни одной звезды уровня Лукаша Пищека. Например, центре защиты чаще всего появляются возрастной Камил Глик, представляющий клуб Серии B «Беневенто» и Ян Беднарек, выступающий за не хватающий звёзд с неба в АПЛ «Саутгемптон».

И даже несмотря на часто используемую расстановку 3-5-2 сборная пропускает регулярно. В квалификации она позволила отличиться даже Сан-Марино и Андорре и сохранила свои ворота в неприкосновенности лишь в трёх встречах, две из которых — с указанными футбольными «карликами». На Евро-2020 Польша вовсе пропустила шесть мячей в трёх играх.

Да и в целом, если обратиться к результатам последнего года, соперника сложно назвать по-настоящему грозным коллективом. В квалификации ЧМ-2022 он до конца вёл борьбу за второе место со скромными Албанией и Венгрией, хотя и отобрал очки у Англии. А в финальной стадии континентального первенства выступил на уровне России — всего одно набранное очко в группе, пусть и в противостоянии с Испанией. При этом Словакии (1:2) и Швеции (2:3) подопечные Паулу Соузы уступили, а трёх голов Левандовски им оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. Полностью провалились они и на ЧМ в России, где заняли последнее место в проходимой группе с Колумбией, Японией и Сенегалом.

Что касается очных встреч, то последняя из них состоялась в июне непосредственно перед Евро. Оппоненты по разу огорчили друг друга, но россияне явно находились «под нагрузками» и не продемонстрировали яркого футбола. Куда больше запомнился матч на групповом этапе Евро-2012. Тогда оппоненты также разошлись миром — 1:1. На гол Алана Дзагоева хозяева ответили мячом Якуба Блащиковски. Всего же пути команд пересекались пять раз, и три игры завершились вничью. По разу коллективам удалось добыть победу.