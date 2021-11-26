Черчесов оценил шансы сборной России в стыках ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящей жеребьёвке и возможных соперниках национальной команды в стыковом турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Прежде всего нужно оговориться: возможных соперников мы обсуждаем сегодня, в ноябре, а играть предстоит в марте. Практический опыт подсказывает, что за четыре месяца до матчей невозможно предсказать, какой предстанет в нужный момент та или иная сборная», — цитирует Черчесова «Комсомольская правда».

По словам тренера, Турция на сегодняшний день — наиболее предпочтительный вариант.

Он подчеркнул, что сборная России должна подойти в оптимальном составе и в оптимальных кондициях к стыкам. Тренер выразил надежду, что Валерий Карпин сможет в марте подготовить футболистов к важным матчам.

«Как это сделать — это уже каждый тренерский штаб решает сам, исходя из своего опыта, который у него имеется», — добавил Черчесов.

Россия из-за поражения от Хорватии (0:1) не смогла пробиться напрямую на ЧМ-2022. Теперь ей предстоит принять участие в дополнительном отборе.

Жеребьёвка стыкового турнира состоится 26 ноября, сами матчи пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее бывший тренер «Сочи» Александр Точилин оценил шансы сборной России на поездку в Катар.