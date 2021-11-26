Кудряшов вспомнил, как Карпин настраивал футболистов на матч с Хорватией

Фёдор Кудряшов сообщил, что сказал Валерий Карпин футболистам сборной России перед заключительным матчем групповой стадии квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

«На установке Валерий Георгиевич сказал, что это такой же матч, как и все. Да, он важный, но не самый важный в карьере. Возможно, это решающий матч в году. Но нужно просто выйти, сделать то, что от нас требуется. А дальше пусть будет, как будет», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

По словам Кудряшова, Карпин дал понять игрокам, что в случае неудачи никакой катастрофы на произойдёт, поскольку российская сборная сможет побороться за путёвку в Катар в стыковых матчах в марте. Защитник пояснил, что своими словами тренер пытался немного расслабить футболистов перед ответственным матчем.

«Он сам был футболистом, находился в похожих ситуациях. Поэтому делал всё, чтобы мы почувствовали уверенность и сбросили с себя груз чрезмерной ответственности. Конечно, все понимали важность матча», — добавил Кудряшов.

34-летний защитник турецкого клуба «Антальяспор» в матче с хорватами срезал мяч в свои ворота. Россия из-за поражения в Сплите не смогла пробиться напрямую на ЧМ-2022. Теперь ей предстоит принять участие в дополнительном отборе.

Жеребьёвка стыкового турнира состоится 26 ноября, сами матчи пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Россия поборется с любой командой, которая попадётся в стыках.