Левандовски поздравил Месси с завоеванием «Золотого мяча»

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу форварда ПСЖ Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, которые стали обладателями «Золотого мяча»! Поздравляю всех номинированных футболистов! Я выиграл награду «Форвард года». Ни один игрок не может завоевать престижную индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных болельщиков за спиной. Спасибо всем за вашу поддержку!» — написал Левандовски в своём Twitter.

Поляк финишировал вторым в голосовании на «Золотой мяч», уступив Месси 33 балла.

Ранее Месси прокомментировал завоевание «Золотого мяча».