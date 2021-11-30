Месси прокомментировал завоевание «Золотого мяча»

Форвард ПСЖ Лионель Месси считает, что в 2021 году выступал достаточно хорошо, чтобы завоевать седьмой «Золотой мяч» в карьере.

«Думаю, что у меня был хороший год в «Барселоне», хотя мы и не смогли выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Мы до конца боролись за победу во внутреннем первенстве, выиграли Кубок Испании. Для меня большая честь — стать первым футболистом, выигравшим «Золотой мяч» как игрок ПСЖ. Это особенное событие», — цитирует слова Месси с награждения RMC Sport.

34-летний аргентинец завоевал «Золотой мяч» в седьмой раз в карьере. До этого он признавался лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что Маттеус раскритиковал итоги голосования за «Золотой мяч».