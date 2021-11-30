Маттеус раскритиковал итоги голосования за «Золотой мяч»

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Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус считает незаслуженным завоевание «Золотого мяча» аргентинцем Лионелем Месси.
Маттеус раскритиковал итоги голосования за «Золотой мяч»
  • AP

«Честно говоря, после подобного итога я больше не понимаю этот мир. При всём уважении к Лионеля Месси и всем остальным претендентам, никто не заслужил эту награду, как Роберт Левандовски. В этом году он был лучше остальных. То, что он не выиграл, для меня просто непостижимо», — цитирует Маттеуса Sky Deutschland.

Поляк Роберт Левандовски из «Баварии» занял второе место в опросе за «Золотой мяч», отстав от Месси на 33 очка. Аргентинец завоевал приз в седьмой раз в карьере.

Ранее сообщалось, что Месси получил седьмой «Золотой мяч» в карьере.

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