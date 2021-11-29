Месси получил седьмой «Золотой мяч» в карьере
Это седьмая награда аргентинского нападающего в карьере.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял по итогам голосования шестое место.
В топ-5 вошли Роберт Левандовски («Бавария»), Жоржиньо («Челси»), Карим Бензема («Реал») и Н'Голо Канте («Челси»).
Левандовски был признан лучшим форвардом года. Французское издание вручило эту награду впервые. Приз достаётся футболисту, который забил наибольшее число мячей за клуб и сборную в календарном году.
На счету Левандовски — 64 мяча в этом году за «Баварию» и польскую сборную.
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри признан лучшим молодым футболистом года.
Лучшей футболисткой года стала полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером. 22-летний чемпион Европы получил приз имени Льва Яшина.
«Челси» — лучшая команда 2021 года по версии France Football.
Ранее форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре обманывает своих читателей.