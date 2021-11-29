Месси получил седьмой «Золотой мяч» в карьере

Форвард сборной Аргентины по футболу и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту года.

Это седьмая награда аргентинского нападающего в карьере.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял по итогам голосования шестое место.

В топ-5 вошли Роберт Левандовски («Бавария»), Жоржиньо («Челси»), Карим Бензема («Реал») и Н'Голо Канте («Челси»).

Левандовски был признан лучшим форвардом года. Французское издание вручило эту награду впервые. Приз достаётся футболисту, который забил наибольшее число мячей за клуб и сборную в календарном году.

На счету Левандовски — 64 мяча в этом году за «Баварию» и польскую сборную.

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри признан лучшим молодым футболистом года.

Лучшей футболисткой года стала полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером. 22-летний чемпион Европы получил приз имени Льва Яшина.

«Челси» — лучшая команда 2021 года по версии France Football.

Ранее форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре обманывает своих читателей.