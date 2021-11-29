Роналду обвинил во лжи главреда France Football

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре обманывает своих читателей.
Роналду обвинил во лжи главреда France Football
  • © REUTERS/David Klein

«Моё отсутствие на церемонии вручения «Золотого мяча» объясняется тем, что, как утверждал в своих заявлениях Паскаль Ферре на прошлой неделе, я признался ему, что единственным моим стремлением было завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси. Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания», — написал Роналду в своём Instagram.

По его словам, неприемлемо, чтобы человек, который присуждает престижную награду, лгал подобным образом.

Роналду подчеркнул, что самой большой его амбицией является завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые он представляет, и сборной.

Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 29 ноября. На счету Месси шесть наград. У Роналду — пять.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список кандидатов на премию The Best в 2021 году.

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