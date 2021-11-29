Роналду обвинил во лжи главреда France Football

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре обманывает своих читателей.

«Моё отсутствие на церемонии вручения «Золотого мяча» объясняется тем, что, как утверждал в своих заявлениях Паскаль Ферре на прошлой неделе, я признался ему, что единственным моим стремлением было завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси. Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания», — написал Роналду в своём Instagram.

По его словам, неприемлемо, чтобы человек, который присуждает престижную награду, лгал подобным образом.

Роналду подчеркнул, что самой большой его амбицией является завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые он представляет, и сборной.

Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 29 ноября. На счету Месси шесть наград. У Роналду — пять.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список кандидатов на премию The Best в 2021 году.