ФИФА объявила претендентов на премию The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список кандидатов на премию The Best в 2021 году.

Reuters

В список претендентов на звание лучшего полевого игрока вошли: Карим Бензема («Реал»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба — «Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все — «ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд). На звание лучшего голкипера претендуют Алисон Бекер («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ), Эдуард Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария»), Каспер Шмейхель («Лестер»). Церемония вручения премии состоится 17 января 2022 года. Ранее Карпин назвал футболиста, которому вручил бы «Золотой мяч».