Карпин назвал футболиста, которому вручил бы «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболиста, кому бы вручил «Золотой мяч» в 2021 году.

«Кому бы отдал «Золотой мяч», Левандовски или Месси? Я однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?» — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1 в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 и не вышла напрямую в финальную часть турнира.

Таким образом, подопечные Карпина сыграют в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Смолов пропустит матч с «Ахматом» из-за повреждения.