Карпин назвал футболиста, которому вручил бы «Золотой мяч»
- РИА Новости
«Кому бы отдал «Золотой мяч», Левандовски или Месси? Я однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?» — цитирует Карпина Sport24.
Напомним, что сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1 в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 и не вышла напрямую в финальную часть турнира.
Таким образом, подопечные Карпина сыграют в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года.
Ранее сообщалось, что Смолов пропустит матч с «Ахматом» из-за повреждения.