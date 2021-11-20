СЭ: Смолов пропустит матч с «Ахматом» из-за повреждения

Российский нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов пропустит матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

По информации «Спорт-Экспресс», футболист пропускает встречу из-за повреждения, которое он получил в расположении сборной России.

Напомним, что по итогам десяти туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года национальная команда заняла второе место в группе H. Таким образом, сборная России сыграет в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» в настоящий момент проходит в Москве.

Ранее сообщалось, что «Спартак», «Зенит» и ЦСКА поборются за Мхитаряна.