Опасный Левандовски и крепкая Швеция: что обсуждали после жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022

Польша — амбициозный соперник, однако Россия в состоянии победить её в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Такое мнение высказали игроки национальной команды и футбольные эксперты по окончании жеребьёвки раунда плей-офф. Также специалисты отметили большую паузу в РПЛ, которая существенно скажется на подготовке отечественного коллектива. Однако, по мнению вратаря Матвея Сафонова, свои трибуны должны помочь подопечным Валерия Карпина добиться желаемого результата.

«Надо эффективно использовать сборы»

Жеребьёвка стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года стала главной темой для обсуждений футбольной общественности. Соперником сборной России по полуфиналу оказалась Польша. В случае успеха в этом матче подопечные Валерия Карпина также дома встретятся с победителем встречи Швеция — Чехия.

Футболисты национальной команды по-разному отнеслись к результатам жеребьёвки. Голкипер Матвей Сафонов вспомнил, что именно матчем с подопечнымиПаулу Соузы для него началась карьера в сборной.

«Соответственно, я уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» выступает Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников. Тот факт, что оба матча проведём дома, очень важен. Играть при своих болельщиках гораздо приятнее. Кроме того, мы избежим дополнительных переездов и перелётов, а значит, дополнительной нагрузки на организм. Фаворита, как мне кажется, нет. В матчах на вылет возможно всё. Путь из двух встреч будет очень тяжёлым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду», — признался вратарь в интервью пресс-службе РФС.

В свою очередь, полузащитник Денис Черышев хотел видеть в стыках Турцию, потому что в матчах с ней он много забивает.

«Соперники тяжёлые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но тогда не было Левандовски. Рад, что выступаем дома. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», — отметил хавбек.

Сложнее оценить уровень соперников Даниилу Фомину, который пока провёл за национальную команду только восемь матчей и не выходил на поле против Польши, Чехии и Швеции.

«Хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены. Честно говоря, я не любитель делать прогнозов, поэтому даже не думал, кто нам достанется», — сказал полузащитник.

По словам хавбека Зелимхана Бакаева, соперники по стыкам у сборной России примерно равные по силам и многое будет зависеть от того, как футболисты проведут предсезонные сборы.

«Решающую роль однозначно сыграет готовность на момент игры. Поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму. При своих болельщиках мы точно будем сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали — попали на чемпионат мира!» — признался футболист.

«Должны проходить»

Футбольные эксперты также отметили сложность подготовки к стыкам из-за паузы в чемпионате России. По мнению бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева, к матчу необходимо подойти очень серьёзно.

«Польша — амбициозный соперник. Лёгкой игры ждать не стоит. Мы должны основательно подготовиться. Реально ли пройти дальше? Другой задачи быть не может. Наша сборная в любом случае должна участвовать в чемпионате мира», — подчеркнул специалист в интервью «Чемпионату».

Куда более оптимистично настроен бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. По мнению специалиста, отечественному коллективу достался отличный жребий.

«Италия или Португалия порвали бы нас в клочья. Польшу можно пройти дома, если настроить и хорошо подготовить команду. Карпин должен с этим справиться, сейчас все карты у него в руках. А дальше Швеция или Чехия — их мы запросто положим на лопатки. За нами Москва! Жаль, что Дзюбы не будет. Вышло бы красивое противостояние с Левандовски. Но оптимизма всё равно много, я верю в парней. Россия будет в Катаре», — сказал Кавазашвили в интервью Sport24.

Более осторожно о предстоящих соперниках высказывался бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Он отметил, что важнейшим фактором для команды Карпина станут домашние трибуны.

«Польша — отличная сборная с хорошим подбором игроков. Будет очень тяжко. Радует, что играем в России и есть время подготовиться. Главное избежать травм. Все футболисты должны подойти к матчу в хорошей физической и психологической готовности», — отметил Канчельскис.

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В свою очередь, бывший нападающий национальной команды Игорь Колыванов считает Швецию куда более опасным соперником отечественного коллектива.

«Поляки — крепкая команда, в составе которой играет один из лучших нападающих последнего десятилетия Роберт Левандовски. Он и в «Баварии», и в сборной — явный лидер. Команда у Польши опытная, организованная. Знает, что делать на футбольном поле. Меня вот больше беспокоят шведы — они очень мощные. Польша на последнем Евро выглядела блёкло», — приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Согласен с Колывановым и бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски. По мнению вратаря, отечественный коллектив — фаворит предстоящей встречи.

«Игра поляков против венгров разочаровала, вокруг неё очень много разговоров, как и после поражения России от Хорватии. Можно говорить, что у подопечных Карпина нет ярко выраженного лидера, каким является Левандовски. Но в футболе выше индивидуального мастерства ценится высокое качество командной игры и результативность», — отметил поляк в интервью ТАСС.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что последний товарищеский матч с Польшей, который состоялся перед Евро-2020, не даёт понимания о силе соперника, поскольку в той встрече участвовали не все лидеры команды Паулу Соузы.

«Мы также были после тяжёлого сбора. Сначала у них были неплохие моменты, потом мы владели инициативой. То противостояние получилось интересным», — признался Черчесов.

При этом тренер отметил, что готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку с Польшей.

«Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был», — заявил специалист.