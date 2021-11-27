Опасный Левандовски и крепкая Швеция: что обсуждали после жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022
- AFP
- © Alexander SCHEUBER / FIFA
«Надо эффективно использовать сборы»
Жеребьёвка стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года стала главной темой для обсуждений футбольной общественности. Соперником сборной России по полуфиналу оказалась Польша. В случае успеха в этом матче подопечные Валерия Карпина также дома встретятся с победителем встречи Швеция — Чехия.
Футболисты национальной команды по-разному отнеслись к результатам жеребьёвки. Голкипер Матвей Сафонов вспомнил, что именно матчем с подопечнымиПаулу Соузы для него началась карьера в сборной.
«Соответственно, я уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» выступает Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников. Тот факт, что оба матча проведём дома, очень важен. Играть при своих болельщиках гораздо приятнее. Кроме того, мы избежим дополнительных переездов и перелётов, а значит, дополнительной нагрузки на организм. Фаворита, как мне кажется, нет. В матчах на вылет возможно всё. Путь из двух встреч будет очень тяжёлым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду», — признался вратарь в интервью пресс-службе РФС.
В свою очередь, полузащитник Денис Черышев хотел видеть в стыках Турцию, потому что в матчах с ней он много забивает.
«Соперники тяжёлые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но тогда не было Левандовски. Рад, что выступаем дома. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата», — отметил хавбек.
Сложнее оценить уровень соперников Даниилу Фомину, который пока провёл за национальную команду только восемь матчей и не выходил на поле против Польши, Чехии и Швеции.
«Хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены. Честно говоря, я не любитель делать прогнозов, поэтому даже не думал, кто нам достанется», — сказал полузащитник.
По словам хавбека Зелимхана Бакаева, соперники по стыкам у сборной России примерно равные по силам и многое будет зависеть от того, как футболисты проведут предсезонные сборы.
«Решающую роль однозначно сыграет готовность на момент игры. Поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму. При своих болельщиках мы точно будем сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали — попали на чемпионат мира!» — признался футболист.
«Должны проходить»
Футбольные эксперты также отметили сложность подготовки к стыкам из-за паузы в чемпионате России. По мнению бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева, к матчу необходимо подойти очень серьёзно.
«Польша — амбициозный соперник. Лёгкой игры ждать не стоит. Мы должны основательно подготовиться. Реально ли пройти дальше? Другой задачи быть не может. Наша сборная в любом случае должна участвовать в чемпионате мира», — подчеркнул специалист в интервью «Чемпионату».
Куда более оптимистично настроен бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. По мнению специалиста, отечественному коллективу достался отличный жребий.
«Италия или Португалия порвали бы нас в клочья. Польшу можно пройти дома, если настроить и хорошо подготовить команду. Карпин должен с этим справиться, сейчас все карты у него в руках. А дальше Швеция или Чехия — их мы запросто положим на лопатки. За нами Москва! Жаль, что Дзюбы не будет. Вышло бы красивое противостояние с Левандовски. Но оптимизма всё равно много, я верю в парней. Россия будет в Катаре», — сказал Кавазашвили в интервью Sport24.
Более осторожно о предстоящих соперниках высказывался бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Он отметил, что важнейшим фактором для команды Карпина станут домашние трибуны.
«Польша — отличная сборная с хорошим подбором игроков. Будет очень тяжко. Радует, что играем в России и есть время подготовиться. Главное избежать травм. Все футболисты должны подойти к матчу в хорошей физической и психологической готовности», — отметил Канчельскис.
В свою очередь, бывший нападающий национальной команды Игорь Колыванов считает Швецию куда более опасным соперником отечественного коллектива.
«Поляки — крепкая команда, в составе которой играет один из лучших нападающих последнего десятилетия Роберт Левандовски. Он и в «Баварии», и в сборной — явный лидер. Команда у Польши опытная, организованная. Знает, что делать на футбольном поле. Меня вот больше беспокоят шведы — они очень мощные. Польша на последнем Евро выглядела блёкло», — приводит слова специалиста «РБ-Спорт».
Согласен с Колывановым и бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски. По мнению вратаря, отечественный коллектив — фаворит предстоящей встречи.
«Игра поляков против венгров разочаровала, вокруг неё очень много разговоров, как и после поражения России от Хорватии. Можно говорить, что у подопечных Карпина нет ярко выраженного лидера, каким является Левандовски. Но в футболе выше индивидуального мастерства ценится высокое качество командной игры и результативность», — отметил поляк в интервью ТАСС.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что последний товарищеский матч с Польшей, который состоялся перед Евро-2020, не даёт понимания о силе соперника, поскольку в той встрече участвовали не все лидеры команды Паулу Соузы.
«Мы также были после тяжёлого сбора. Сначала у них были неплохие моменты, потом мы владели инициативой. То противостояние получилось интересным», — признался Черчесов.
При этом тренер отметил, что готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку с Польшей.
«Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был», — заявил специалист.