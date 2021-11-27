Крыховяк высказался о предстоящем матче с Россией в стыках ЧМ-2022

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча с Россией в стыках к чемпионату мира 2022 года.

«Хорошая жеребьёвка. Мы можем победить каждого соперника», — подумал любой игрок из всех четырёх команд. Выигрываем — едем на мундиаль, проигрываем — значит, нам незачем было ехать. Это будут хорошие матчи. Не могу дождаться», — написал Крыховяк в Twitter.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а в случае победы отечественная команда спустя пять дней встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее экс-тренер сборной России Станислав Черчесов выразил готовность встретиться с нынешним наставником команды Валерием Карпиным и обсудить подготовку к матчу с Польшей.