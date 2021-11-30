В Италии призвали отправить «Ювентус» в Серию Б за финансовые махинации

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Президент итальянского органа по контролю за соблюдением прав потребителей Марко Донцелли потребовал лишить туринский «Ювентус» места в Серии А, если будут доказаны финансовые махинации со стороны клуба.
В Италии призвали отправить «Ювентус» в Серию Б за финансовые махинации
  • AP

«Для защиты интереса тысяч болельщиков мы подали жалобу в Федеральное прокуратуру Италии, призывая к понижению «Ювентуса» до Серии B, а также к отмене последних титулов команды в лиге, выигранных в тени этих потенциально незаконных операций», — цитирует Донцелли Football Italia.

В настоящее время финансовая полиция Италии подозревает «Ювентус» в ложной отчётности и приросте капитала в размере €50 млн.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» находится под следствием по обвинению в ложной отчётности.

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