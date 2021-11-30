В Италии призвали отправить «Ювентус» в Серию Б за финансовые махинации
- AP
«Для защиты интереса тысяч болельщиков мы подали жалобу в Федеральное прокуратуру Италии, призывая к понижению «Ювентуса» до Серии B, а также к отмене последних титулов команды в лиге, выигранных в тени этих потенциально незаконных операций», — цитирует Донцелли Football Italia.
В настоящее время финансовая полиция Италии подозревает «Ювентус» в ложной отчётности и приросте капитала в размере €50 млн.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» находится под следствием по обвинению в ложной отчётности.