Источник: «Ювентус» находится под следствием по обвинению в ложной отчётности

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи, в настоящее время работающий в «Тоттенхэме», находятся под следствием.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, речь идёт о ложной отчётности и приросте капитала в размере €50 млн.

Сообщается, что финансовая полиция Италии 26 ноября прибыла в штаб-квартиру клуба, чтобы собрать информацию и все необходимые документы. Внимание правоохранительных органов будет направлено на отчётную деятельность «Ювентуса» с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Ювентус», но оба клуба вышли в плей-офф ЛЧ.