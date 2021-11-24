«Челси» разгромил «Ювентус», оба клуба вышли в плей-офф ЛЧ

«Челси» с крупным счётом переиграл «Ювентус» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Мячи забили Трево Чалоба (25-я минута), Рис Джеймс (55-я), Каллум Хадсон-Одои (58-я), Сильван Хефти (84-я), Тимо Вернер (90-я минута).

Игра группы G, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 4:0.

Главный судья матча Срджан Йованович из Сербии показал одну жёлтую карточку.

«Челси» (12 очков) занимает первое место в группе, «Ювентус» (12 очков) — второе.

Ранее сообщалось, что голы Роналду и Санчо принесли МЮ победу над «Вильярреалом» в ЛЧ.