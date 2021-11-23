Голы Роналду и Санчо принесли МЮ победу над «Вильярреалом» в ЛЧ

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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Вильярреал» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Голы Роналду и Санчо принесли МЮ победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
  • AP

Игра группы F, которая прошла на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал», завершилась со счётом 2:0 в пользу английской команды.

Мячи забили в концовке второго тайма Криштиану Роналду (78-я минута) и Джейдон Санчо (90-я).

Главный судья матча Феликс Брих из Германии показал две жёлтые карточки.

МЮ (десять очков) лидирует в группе F. «Вильярреал» (7) занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» проиграло на своём поле «Баварии» в матче ЛЧ.

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