Голы Роналду и Санчо принесли МЮ победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
- AP
Игра группы F, которая прошла на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал», завершилась со счётом 2:0 в пользу английской команды.
Мячи забили в концовке второго тайма Криштиану Роналду (78-я минута) и Джейдон Санчо (90-я).
Главный судья матча Феликс Брих из Германии показал две жёлтые карточки.
МЮ (десять очков) лидирует в группе F. «Вильярреал» (7) занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» проиграло на своём поле «Баварии» в матче ЛЧ.