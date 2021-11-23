«Динамо» проиграло на своём поле «Баварии» в матче ЛЧ

Киевское «Динамо» потерпело поражение от мюнхенской «Баварии» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы Е, которая прошла на поле стадиона НСК «Олимпийский», завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.

Мячи забили Роберт Левандовски (14-я минута), Кингсли Коман (42-я), Денис Гармаш (70-я).

Главный судья матча Халил Мелер из Турции показал две жёлтые карточки.

«Бавария» (15 очков) лидирует в группе Е. «Динамо» (1) занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на матч с «Мальмё».