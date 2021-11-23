Петржела не верит в успех «Зенита» в матче с «Мальмё» в Швеции

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командой из Санкт-Петербурга и «Мальмё» в Швеции.
Петржела не верит в успех «Зенита» в матче с «Мальмё» в Швеции
  • Reuters

«Хотелось бы, чтобы «Зенит» победил. Но, как мне кажется, они проиграют. Вот такое чувство посетило меня перед игрой», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

По его словам, это не связано с потерей форварда Сердара Азмуна, у которого мышечный спазм, поскольку у команды с берегов Невы достаточно качественный состав и без нападающего сборной Ирана.

При этом чешский тренер также не верит, что «Зенит» сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Зенит» имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» без набранных очков — на последней строчке.

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