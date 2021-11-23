Кержаков: Аршавин был нашим Месси, даже сейчас он бы вписался в РПЛ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об уровне игры бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

«Кто напоминает Месси в России? Эпизодами Аршавин. Но Месси делает это на протяжении десяти лет. Андрей — эпизодами. Но на уровне России можно сказать, что «уровень Месси» был Аршавин. Нет у нас сейчас в России футболистов уровня Андрея Аршавина. К сожалению, учитывая нынешний уровень Российской премьер-лиги, на мой взгляд (опять же я могу ошибаться), потренируйся сейчас Андрей, приведи себя в порядок — и он бы был игроком основного состава», — сказал Кержаков в интервью на PREMIER.

Он добавил, что не только Аршавин, но и другие футболисты в возрасте 38—39 лет вписались бы в российский чемпионат, учитывая его уровень.

Напомним, что сборная России в 2008 году выиграла бронзовые медали чемпионата Европы.

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