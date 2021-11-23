Джеррард запретил газировку, пудинги и горячий шоколад в «Астон Вилле»

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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард установил новые запреты на некоторые продукты для футболистов команды.
Джеррард запретил газировку, пудинги и горячий шоколад в «Астон Вилле»
  • Reuters

По информации The Telegraph, английский специалист запретил газированные напитки, пудинги и горячий шоколад, а также некоторые виды соусов и майонез.

Джеррард считает, что нововведения в рационе футболистов позволят им сократить употребление пустых калорий, которые не обладают питательной ценностью.

Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин также установил запреты в национальной команде на газированные напитки и сахар.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде защитника.

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