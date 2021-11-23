Джеррард запретил газировку, пудинги и горячий шоколад в «Астон Вилле»
- Reuters
По информации The Telegraph, английский специалист запретил газированные напитки, пудинги и горячий шоколад, а также некоторые виды соусов и майонез.
Джеррард считает, что нововведения в рационе футболистов позволят им сократить употребление пустых калорий, которые не обладают питательной ценностью.
Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин также установил запреты в национальной команде на газированные напитки и сахар.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде защитника.