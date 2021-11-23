«Чемпионат»: «Оренбург» ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде защитника

Футбольный клуб «Оренбург» ведёт переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» об аренде защитника Данилы Хотулёва.

Об этом сообщает «Чемпионат».

19-летний Хотулёв входил в заявку основной команды «Зенита» в 15 матчах российского чемпионата. В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» футболист на 90-й минуте вышел на поле, но не отметился голевыми действиями.

В ФНЛ-2 Хотулёв сыграл семь матчей за вторую команду санкт-петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины».