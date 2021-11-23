СЭ: Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины»

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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в общую группу своей команды.
СЭ: Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины»
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресс», футболист занимается в общей группе «Фиорентины».

30-летний Кокорин в текущем сезоне отыграл за «Фиорентину» три матча, проведя на поле в общей сложности 27 минут.

За «Зенит» форвард выступал с 2016 по 2020 год. За это время он провёл за команду 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач.

Ранее защитник «Наполи» Жуан Жесус поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».

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