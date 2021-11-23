Защитник «Наполи» — о матче со «Спартаком»: будет холодно, но мы привыкнем к климату

Защитник «Наполи» Жуан Жесус поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».

«Завтра мы будем играть на победу. Знаем, что будет холодно, но мы привыкнем к климату. У нас отсутствуют некоторые футболисты, но те, кто выйдет на поле, будут готовы. У «Наполи» конкурентоспособный состав. Мы хотим правильно отреагировать после матча на «Сан-Сиро» и квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы», — цитирует футболиста пресс-служба «Наполи».

Он добавил, что команда сможет показать качественный футбол, потому что в итальянском клубе играют сильные футболисты.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Наполи» в Лиге Европы УЕФА пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

Ранее Руй Витория заявил, что работает со страстью и любовью к «Спартаку».