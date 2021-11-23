Витория: я работаю со страстью и любовью к «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своём отношении к работе в столичном клубе.

«Я работаю со страстью и любовью к «Спартаку». Бывают позитивные моменты и нет. Самое важное — следующая игра. Моя функция и миссия — готовить команду к каждой следующей игре. Будущее — это завтра, и повлиять мы можем только на игру. Я тренер уже очень долго, и я достаточно титулованный тренер. Что будет завтра — посмотрим», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что «Спартак» является первой командой, которая обыграла «Наполи». Витория заявил, что восхищается своими футболистами.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Наполи» в Лиге Европы УЕФА пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

Ранее Витория высказался о предстоящем матче с «Наполи».