Витория высказался о предстоящем матче с «Наполи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Главное — концентрация при игре с очень сильным соперником, таким как «Наполи». В первую очередь мы столкнёмся с сильным соперником. Они первая команда в Италии. Они играют очень серьёзно, игра будет сложной. С другой стороны, Лига Европы — это один из сильнейших турниров. Нам необходимо быть собранными и сфокусированными. Любые нюансы могут привести к сложной ситуации у ворот», — цитирует Виторию «Чемпионат».

Он также добавил, что команда этим матчем хочет ответить на поражение в игре с «Краснодаром».

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» способен обыграть «Наполи».