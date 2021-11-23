Каррера: «Спартак» способен обыграть «Наполи»
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«Я думаю, что «Спартак» способен обыграть «Наполи», как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества. Красно-белые должны провести матч осторожно, без ошибок. Особенно аккуратными надо быть в обороне, потому что атака у «Наполи» очень грозная даже при потере ключевых игроков», — цитирует Карреру Sport24.
Он также заявил, что шансы «Спартака» в группе зависят от этого матча. По мнению тренера, красно-белым нельзя терять очки.
Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало в 18:30 мск.
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