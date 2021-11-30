Сёмин считает, что сборные России и Польши по футболу равны по силам

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин поделился ожиданиями от стыкового матча национальной команды с Польшей в квалификации к чемпионату мира — 2022.
Сёмин считает, что сборные России и Польши по футболу равны по силам
  • РИА Новости

«Нормальный жребий, ты же его не выберешь. Главное — как пройдут четыре месяца, как мы подготовимся к стыкам. Мы равны по силам с Польшей сейчас. Нам даёт преимущество то, что мы играем на своём поле. Многое будет зависеть от медицинской ситуации, а болельщики могут оказать большую помощь. Там звезда — Роберт Левандовски, а остальные — рабочие игроки, много работают на поле, хорошо ведут единоборства и всегда хорошо подготовлены физически», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Матч Россия — Польша пройдёт 24 марта. 29 марта выигравшая команда в финале стыкового турнира сыграет с победителем встречи Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что Романцев раскрыл детали разговора с Карпиным после поражения от Хорватии.

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