«Его система продолжит работать в «Локомотиве»: Рангник назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед»

Экс-руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник назначен временным главным тренером «Манчестер Юнайтед». 63-летний специалист подписал соглашение с английским клубом до конца сезона, по истечении которого он будет играть роль консультанта. Железнодорожники после отъезда немца намерены придерживаться его стратегии, а вакантное место займёт Ларс Корнетка. Помогать ему будет Томас Цорн, назначенный на должность спортивного директора.

В понедельник, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении временным главным тренером клуба Ральфа Рангника, который в последнее время занимал должность руководителя «Локомотива» по спорту и развитию. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца сезона. По окончании этого срока он будет в течение двух лет консультировать клуб.

В Манчестере с нетерпением ожидают возможности начать сотрудничество с немцем и поблагодарили московский коллектив за максимальное содействие в процессе своеобразного трансфера. По словам директора манкунианцев Джона Мерто, Рангник — один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе.

«С учётом бесценных лидерских и технических навыков, накопленных им почти за 40 лет управленческой и тренерской деятельности, он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера», — сказал функционер.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Сам 63-летний немецкий специалист заявил, что рад своему назначению и намерен сфокусироваться на том, чтобы сделать этот сезон успешным для манкунианцев, которые занимают лишь восьмое место в АПЛ после 13 туров, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков.

«В команде полно талантов, она отличается великолепной сбалансированностью молодости и опыта. В течение следующих шести месяцев все мои усилия будут направлены на то, чтобы помочь этим футболистам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и (что самое важное) в команде. Кроме того, буду рад поддерживать долгосрочные цели клуба на консультативной основе», — объявил Рангник.

В «Локомотиве» Ральфа сменил его партнёр по консалтинговому агентству, видеоаналитик Ларс Корнетка, который уже участвовал во многих внутренних процессах красно-зелёных. Ему предстоит заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали команд железнодорожников, академии и подготовки резерва. Помогать Корнетке будет Томас Цорн, назначенный на пост спортивного директора.

«Локомотив» начал сотрудничество с Рангником в феврале 2021 года. Сначала он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии, а в июле взялся за работу по её реализации и внедрению на посту руководителя клуба по спорту и развитию.

Специалист известен по работе в качестве наставника в «Хоффенхайме», «Штутгарте» и «Шальке». Позже он стал идеологом коллективов системы «Ред Булл»: «Лейпцига», «Зальцбурга», «Нью-Йорка» и «Брагантино». Там ему удалось выстроить структуру, при которой философия заключалась в поиске талантливых футболистов за небольшие деньги, их развитии и последующей продаже. При этом все команды тренера старались придерживаться интенсивного и атакующего стиля.

Собственно, для выстраивания подобной системы его и приглашали в Россию. За время своей работы он провёл одну из самых масштабных трансферных компаний в РПЛ: клуб потратил €30,18 млн и приобрёл Гирано Керка, Тина Едвая, Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Максима Ненахова, Алексиса Бека-Бека и Тино Анджорина. В то же время железнодорожники начали избавляться от возрастных футболистов: по истечении срока контракта коллектив покинул Владислав Игнатьев, а Гжегожа Крыховяка продали в «Краснодар». Причём уход поляка неоднозначно восприняли болельщики и СМИ, поскольку возник вопрос, как красно-зелёные могут так просто отпустить своего лидера.

Кроме того, произошла тренерская перестановка: вместо выигравшего с красно-зелёными Кубок России Марко Николича на пост наставника был назначен Маркус Гисдоль. Сам Рангник отрицал свою причастность к увольнению серба, однако, согласно информации в прессе, решение по Николичу принимал непосредственно Ральф.

Теперь, спустя полтора месяца, клуб покидает и сам Рангник, хотя на октябрьской пресс-конференции он обещал превратить «Локомотив» в «Сапсан» и называл своей целью повышение трансферной стоимости команды. Тем не менее в московском коллективе поблагодарили специалиста за проделанную работу и сообщили, что внедрённая им современная европейская система футбольной подготовки продолжит работать в дальнейшем.

«Под руководством Рангника в короткий срок создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы… Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией. Ральф Рангник привлёк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран», — говорится в заявлении железнодорожников.

В клубе также отметили, что контакт с немцем по вопросам будущего «Локо» сохранится после его ухода в МЮ, однако сам тренер пока ничего не сказал на этот счёт. Кроме того, по информации инсайдера Фабрицио Романо, красно-зелёные даже не получат компенсации от манкунианцев за разрыв соглашения, хотя контракт был подписан на три года.

Экс-наставник железнодорожников Юрий Сёмин отметил, что подобные ситуации происходят в клубе не в первый раз, и призвал верить в лучшее. А защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь признался, что ему сложно понять решение немецкого специалиста, ведь тот руководил всеми процессами и привёл в коллектив множество новых людей, а теперь внезапно покинул его.

Бывший президент трёхкратных чемпионов России Николай Наумов при этом не видит ничего удивительного в уходе Рангника в «Манчестер Юнайтед». По его мнению, немецкий тренер — бизнесмен от мира футбола и всегда будет пользоваться возможностью заработать.

«Локомотиву» он оставит своих людей, и они будут работать. Он считает, что это нормально. Ну да, пришёл, тут заработал, оставил людей и ушёл. Цорн и команда останутся, продолжат делать свою работу, а он будет консультировать. Рангник везде справится, невидимая рука капитала в футболе. Сейчас в Англию станет привозить игроков, присылать сюда... Чем больше стран он охватит, тем лучше», — цитирует Наумова «Чемпионат».

В свою очередь, экс-футболист красно-зелёных Дмитрий Булыкин допустил, что российскому клубу будет достаточно и команды, которую оставил немецкий специалист, а потому не стоит переживать о его уходе.

«В спорте главный критерий — результат. Если он есть, значит всё работает хорошо. У железнодорожников поменялся стиль игры, но полностью выстроенный «немецкий» «Локомотив» мы увидим после зимней паузы. Тогда можно говорить, что же произошло хорошего при Рангнике и что произойдёт дальше с клубом», — заявил Булыкин.