Цорн назначен на должность спортивного директора «Локомотива»

Московский «Локомотив» назначил Томаса Цорна на должность спортивного директора столичного клуба.

«Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива», по многим вопросам, среди которых координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба», — сообщает пресс-служба железнодорожников.

Также уточняется, что Цорн будет следить за развитием Академии клуба, принимать участие в трансферной деятельности клуба. В функционал Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

До этого Цорн занимал пост технического директора московского клуба.

«Локомотив» (25 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

Ранее сообщалось, что Корнетка назначен руководителем по спорту и развитию футбольного «Локомотива».