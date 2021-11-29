Цорн назначен на должность спортивного директора «Локомотива»

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Московский «Локомотив» назначил Томаса Цорна на должность спортивного директора столичного клуба.
Цорн назначен на должность спортивного директора «Локомотива»
  • © Stupnikov Alexander
  • globallookpress.com

«Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива», по многим вопросам, среди которых координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба», — сообщает пресс-служба железнодорожников.

Также уточняется, что Цорн будет следить за развитием Академии клуба, принимать участие в трансферной деятельности клуба. В функционал Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

До этого Цорн занимал пост технического директора московского клуба.

«Локомотив» (25 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36). 

Ранее сообщалось, что Корнетка назначен руководителем по спорту и развитию футбольного «Локомотива».

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