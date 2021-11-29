Корнетка назначен руководителем по спорту и развитию футбольного «Локомотива»

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Немец Ларс Корнетка сменил на посту руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива» своего соотечественника Ральфа Рангника.
Корнетка назначен руководителем по спорту и развитию футбольного «Локомотива»
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«Корнетка на своей позиции будет заниматься стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва», — сообщает пресс-служба столичной команды.

43-летний Корнетка является многолетним партнёром Рангника. С ним специалист активно сотрудничал в «Хоффенхайме», «Шальке 04» и «Лейпциге». 

Рангник 29 ноября возглавил «Манчестер Юнайтед» и останется на этом посту до конца нынешнего сезона. Следующие два года он будет работать консультантом в клубе.

Ранее сообщалось, что Talksport включил Дмитрия Баринова в список потенциальных трансферов МЮ при Рангнике.

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