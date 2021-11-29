«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера

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Немецкий специалист Ральф Рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера
  • AP

«Добро пожаловать в «Манчестер Юнайтед», Ральф Рангник», — написала пресс-служба «красных дьяволов» в Twitter.

В настоящий момент специалист ждёт соответствующие документы, чтобы официально приступить к своим обязанностям. 

Рангник работал руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Столичный клуб не сообщал о его уходе.

Отмечается, что контракт подписан до конца текущего сезона. В дальнейшем специалист будет работать консультантом клуба и влиять на выбор нового тренера.

Ранее тренер «Зенита» рассказал о реакции Дзюбы, когда он не попадает в стартовый состав.

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