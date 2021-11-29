«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера
- AP
«Добро пожаловать в «Манчестер Юнайтед», Ральф Рангник», — написала пресс-служба «красных дьяволов» в Twitter.
В настоящий момент специалист ждёт соответствующие документы, чтобы официально приступить к своим обязанностям.
Рангник работал руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Столичный клуб не сообщал о его уходе.
Отмечается, что контракт подписан до конца текущего сезона. В дальнейшем специалист будет работать консультантом клуба и влиять на выбор нового тренера.
Ранее тренер «Зенита» рассказал о реакции Дзюбы, когда он не попадает в стартовый состав.