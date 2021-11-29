Тренер «Зенита» рассказал о реакции Дзюбы, когда он не попадает в стартовый состав

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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал об отношении форварда Артёма Дзюбы к тому, что он не попадает в стартовый состав.
Тренер «Зенита» рассказал о реакции Дзюбы, когда он не попадает в стартовый состав
  • AP

«Атмосфера хорошая, команда даёт результат. Дзюба — профессионал, он понимает, что очень помогает нам. Как это было в игре с ЦСКА, он вышел и сделал голевую передачу. Мы рассчитываем на всех футболистов, которые есть у нас в расположении», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ со счётом 2:0. Дзюба начал встречу со скамейки запасных.

Ранее сообщалось, что Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед».

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