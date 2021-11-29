Источник: Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед»

Немецкий специалист Ральф Рангник, работающий директором московского «Локомотива» по спорту и развитию, возглавил «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём Twitter.

Отмечается, что контракт подписан до конца текущего сезона. В дальнейшем специалист будет работать консультантом клуба и влиять на выбор нового тренера.

В настоящий момент обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Майкл Кэррик.

Напомним, что Уле-Гуннар Сульшер был уволен из-за низких результатов команды. По итогам 13 туров АПЛ «красные дьяволы» занимают восьмое место, набрав 18 очков.

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