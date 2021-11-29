Смородская — о поражении «Локомотива» в Туле: это просто ужас

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение столичной команды от тульского «Арсенала» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Смородская — о поражении «Локомотива» в Туле: это просто ужас
  • @fclokomotiv
  • Twitter

«Это просто ужас, я очень расстроена. Я ожидала такого, всегда говорила, что так команда не строится и это афера. Хотелось ошибаться, чтобы всё было хорошо и замечательно у «Локомотива», но, к сожалению, я была права», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По её словам, Ральф Рангник — временный тренер «Манчестер Юнайтед». Он в скором времени опять объявится в «Локомотиве» и начнёт закупать игроков.

«Локомотив» (25 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Арсенал» (16) идёт на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

Ранее сообщалось, что Томас Цорн назначен на должность спортивного директора «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить