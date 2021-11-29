Смородская — о поражении «Локомотива» в Туле: это просто ужас

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение столичной команды от тульского «Арсенала» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Это просто ужас, я очень расстроена. Я ожидала такого, всегда говорила, что так команда не строится и это афера. Хотелось ошибаться, чтобы всё было хорошо и замечательно у «Локомотива», но, к сожалению, я была права», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По её словам, Ральф Рангник — временный тренер «Манчестер Юнайтед». Он в скором времени опять объявится в «Локомотиве» и начнёт закупать игроков.

«Локомотив» (25 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Арсенал» (16) идёт на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

Ранее сообщалось, что Томас Цорн назначен на должность спортивного директора «Локомотива».