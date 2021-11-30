Матч «Бавария» — «Барселона» в Лиге чемпионов пройдёт без зрителей
- AP
По информации Sky Sport Italia, матчи «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити», «Аякс» — «Спортинг» и «Ред Булл Зальцбург» — «Севилья» также пройдут при пустых трибунах.
Напомним, что встреча между «Баварией» и «Барселоной» состоится 8 декабря в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 23:00 мск.
По итогам пяти туров Лиги чемпионов «Бавария» лидирует в группе Е, набрав 15 очков. «Барселона» с семью очками — на второй позиции.
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