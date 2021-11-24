«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и обеспечил выход в Лигу Европы

«Зенит» и «Мальмё» не смогли выявить победителя в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы Н, которая проходила на поле стадиона «Эледа» в Швеции, завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Сорен Риекс (28-я минута) и Ярослав Ракицкий (90-я, пенальти).

Артём Дзюба (52-я минута) не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. Чуть позже форвард «Зенита» (61-я минута) всё же отметился голом. Но главный арбитр матча Андрис Трейманис из Латвии отменил взятие ворот после просмотра VAR, поскольку Дзюба находился в офсайде.

Защитник команды с берегов Невы Дмитрий Чистяков (86-я минута) в концовке игры за вторую жёлтую карточку был удалён с поля.

«Зенит» (четыре очка) занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» (1 очко) идёт на последней строчке.

Таким образом, «Зенит» за тур до окончания групповой стадии обеспечил себе участие в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Малком, Клаудиньо и Артём Дзюба выйдут в старте матча «Мальмё» — «Зенит».