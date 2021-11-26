Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия продолжает занимать десятую позицию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после пятого тура групповых этапов еврокубков.
Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • Reuters

Россия (32,682 балла) отстает от идущей на девятом месте Шотландии на 0,418 балла и опережает занимающую 11-ю строчку Украину на 1,282 балла, сообщается на сайте УЕФА.

«Зенит» из Санкт-Петербурга в гостях в матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Мальмё» (1:1). Московский «Спартак» на своём поле переиграл «Наполи» (2:1) в Лиге Европы. Столичный «Локомотив» дома проиграл «Лацио» (0:3) в ЛЕ.

Россия могла бы обогнать Шотландию в рейтинге, если бы «Локомотив» переиграл «Лацио».

Напомним, что десятое место позволит в сезоне-2023/24 заявить от России два клуба на Лигу чемпионов, один — на Лигу Европы, два — на Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев номинирован на звание лучшего игрока недели ЛЕ.

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