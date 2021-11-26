Соболев номинирован на звание лучшего игрока недели ЛЕ
- РИА Новости
Голосование в номинации началось на официальном сайте УЕФА.
Также на награду лучшего игрока недели ЛЕ претендуют полузащитник «Байера» Роберт Андрих, хавбек «Лиона» Райан Шерки и нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос. Все эти футболисты оформили по дублю в матчах пятого тура группового этапа ЛЕ.
Соболев забил два мяча «Наполи» в Москве (2:1).
Ранее тренер Соболева заявил, что Александра должны вызвать в сборную на стыковые матчи.