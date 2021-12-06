Лунёв дебютирует за «Байер» в ближайшем матче Лиги Европы с «Ференцварошем»

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Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане рассказал, когда российский голкипер Андрей Лунёв дебютирует за команду.
Лунёв дебютирует за «Байер» в ближайшем матче Лиги Европы с «Ференцварошем»
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«В матче с «Ференцварошем» мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава. Андрей Лунёв начнёт этот матч в стартовом составе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс», — цитирует Сеоане Kicker.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером» состоится 9 декабря в Будапеште.

Лунёв перешёл в «Байер» минувшим летом, но пока не провёл ни одного официального матча за немецкую команду. До этого 30-летний вратарь выступал с 2017 года за петербургский «Зенит».

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как отнёсся к переходу Лунёва в «Байер».

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